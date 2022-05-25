27 мая в Елабуге откроется региональный медиацентр всероссийского музея А.С. Пушкина

Фото: городелабуга.рф

27 мая, в общероссийский день библиотек, в Елабуге на базе центральной библиотеки им. Пушкина состоится открытие регионального медиацентра всероссийского музея А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района.

Он станет первым представительством музея в Татарстане и двадцатым центром в России. Региональные центры музея занимаются задачами доступности культурного наследия, популяризации чтения и укрепления интереса к русской классике. Библиотека в Елабуге предоставляет оптимальный доступ к уникальным материалам из собрания старейшего пушкинского музея России. Здесь будут организовывать тематические выставки, посвященные жизни и творчеству Пушкина, важнейшим событиям русской истории и культуры XVIII–XIX веков. Главной их особенностью являются интерактивные программы с представлением электронных материалов Всероссийского музея.

Первым проектом центра в Елабуге станет выставка копий «Моя родословная» из собрания Всероссийского музея Пушкина. Здесь можно будет увидеть герб рода Пушкиных, портреты предков и потомков поэта, его родовое древо, иллюстрации к историческому роману «Арап Петра Великого» и другое.

Фото: wikipedia.org

18 мая в Государственной думе открылась выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Церемонию посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент Татарстана Рустам Минниханов, а еще руководители всех фракций.



Дарья Акимова