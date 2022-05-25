Верховный суд приговорил к 9 годам колонии племянника экс-главы райсуда

Фото: "Реальное время"

9 лет колонии строгого режима — такое наказание сегодня назначил Верховный суд Татарстана Денису Набиеву, племяннику бывшего руководителя Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана. Последний в оглашенном приговоре упоминался в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — организатора преступной группы», передает с заседания журналист «Реального времени».



Также сегодня суд приговорил еще двух фигурантов дела, являющихся двоюродными братьями. Марсель Салахов получил 8 лет, Альберт Зарипов — 10 лет колонии строгого режима. В прениях именно для него прокуратура просила самый значительный срок — 15 лет со штрафом 500 тысяч рублей. При вынесении приговора суд снял с него обвинение в наркосбыте, посчитав, что накачивая потерпевшего дурью фигурант преследовал цель привести его в нужное состояние.

При этом Набиев и Зарипов были освобождены от наказаний за хищение и подделку учредительных документов и чужого паспорта в связи с истечением сроков давности.

По версии обвинения, в 2017 году ради завладения 76,8 млн рублей на счете фирмы «Кишер» участники преступной группы по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли три попытки смены директора этой организации Вячеслава Утробина путем предоставления фиктивных документов на перерегистрацию. Третья попытка — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной.

По этому делу уже осужден бывший водитель экс-председателя Менделеевского райсуда Алексей Кайманов. Сам экс-председатель Ирек Набиев к уголовной ответственности пока не привлечен, хотя добро на возбуждение уголовного дела против него Следком получил три месяца назад.