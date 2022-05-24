Путин подписал указ о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50%

Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, такой указ опубликован на сайте Кремля.

Накануне правительственная комиссия приняла решение о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50%.

Как отметили в Минфине России, соответствующее решение было принято в связи со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

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Сегодня курс доллара на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года. Кроме того, курс евро упал до 58,95 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,08%, индекс РТС — на 0,12%.

Маргарита Головатенко