Минфин России объявил о снижении требования по продаже валютной выручки экспортеров до 50%

Правительственная комиссия приняла решение о снижении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минфина России.

Как отметили в министерстве, решение принято в связи со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

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28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Согласно ему, начиная с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.



Сегодня курс евро на Мосбирже снизился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. Курс доллара составил 58,087 рубля.

Дарья Акимова