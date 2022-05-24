Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом сообщает RT.

Кроме того, курс евро упал до 58,95 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,08%, индекс РТС — на 0,12%.

Фото: Анна Сейтумерова

Накануне курс евро на Мосбирже снизился до 59 рублей впервые с июня 2015 года. Цена доллара тогда же упала на 67,75 копейки, до 58,2087 рубля.



Дарья Акимова