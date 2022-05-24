В Татарстане за сутки зарегистрировали 153 новых случая COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 24 мая в республике выявлен 149 151 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 144 228 человек, в том числе 214 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 993 человека.
Накануне сообщалось, что в Татарстане выявили 165 новых заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».
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