В Татарстане за сутки зарегистрировали 153 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 24 мая в республике выявлен 149 151 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 144 228 человек, в том числе 214 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 993 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сообщалось, что в Татарстане выявили 165 новых заражений коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Дарья Акимова