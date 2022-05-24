Главное о коронавирусе на 24 мая: обманчивый «коронавирусный штиль», отмена ограничений в Госдуме
1,2 млн звонков на горячую линию по COVID-19
- Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в России число случаев, выявленных за неделю, хоть и находится на низком уровне, но впервые с февраля месяца превысило показатель предыдущих 7 дней. «Это говорит о том, что тот штиль, который сегодня позиционируется как в СМИ, так и в бытовых условиях среди жителей, может быть ложным, обманчивым», — сказал он.
- Главный врач амбулатории №7 Казани Ольга Богданова рассказала, что жителям Татарстана, которые перенесли коронавирус, кардиологи советуют пройти диспансеризацию с углубленным обследованием. По ее словам, диспансеризация для таких пациентов проходит в два этапа: анкетирование, лабораторная диагностика, процедура сатурации, тест с 6-минутной ходьбой. В случае выявления отклонений от норм в ходе этих исследований человека направляют на дополнительную диагностику. При этом она отметила, что жители республики с неохотой приходят на диспансеризацию (но только не пожилые) — чаще всего это работающая молодежь в возрасте до 40 лет, которая ссылается на занятость. При этом кабинеты отделений профилактики работают с понедельника по пятницу до 20.00, а также в субботу, подчеркнула Богданова.
- В Минцифры Татарстана сообщили, что на «горячую линию» по вопросам коронавируса с момента начала ее работы поступило почти 1,2 млн звонков. Отмечается, что чаще всего татарстанцев интересует вопрос готовности анализов на COVID-19, где можно их сдать и точное время работы поликлиник. Кроме того, с января 2021 года 29,7 тысячи жителей республики записались на вакцинацию от коронавируса по номеру «горячей линии». Работа круглосуточного контакт-центра по вопросам COVID-19 стартовала в Татарстане 25 ноября 2020 года. Позвонить в него можно по короткому номеру 122. Татарстанцев консультируют по актуальным вопросам по COVID-19 больше 50 операторов и телефонный робот Лилия.
Перечень параллельного импорта могут пополнить производителями тест-систем
- Совет Думы принял решение снять ряд ранее введенных антиковидных ограничений, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Так, отменяются ограничения на проход в здания Государственной думы для помощников депутатов. Кроме того, возобновляется прохождение учебной практики в аппарате Госдумы, в аппаратах комитетов, комиссий и фракций.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат от коронавируса на основе молнупиравира, производимый «Обнинской химико-фармацевтической компанией» и компанией «Алиум». Стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 5,8 тысячи рублей. Отмечается, что цена соответствует ранее зарегистрированным ценам лекарственных препаратов, относящихся к международному непатентованному наименованию (МНН) «молнупиравир». Препараты с этим МНН включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 31 марта, напомнили в ФАС.
- Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала о возможных последствиях COVID-19. По ее словам, у переболевших часто возникает склонность к тромбообразованию и нарушается кровообращение. Это мгновенно сказывается на состоянии волос. Они не получают достаточного питания и в результате истончаются, становятся более сухими и ломкими. Если выпадение волос продолжается дольше шести-восьми недель, нужно обратиться к специалисту, который проведет трихоскопию и предложит сдать анализы крови, после чего назначит план лечения, подчеркнула специалист.
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Воронежской области за выходные показала резкое снижение после возобновившегося на прошлой неделе роста. За последние сутки были подтверждены 116 случаев заболевания коронавирусом, тогда как вчера — 129, позавчера — 163, а ранее — 194.
- Вирусолог, инфекционист Николай Малышев сообщил, что после перенесенного коронавируса человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой, поскольку его органы могли не до конца восстановиться. Если есть поражение органов и тканей, то присоединение новой инфекции утяжеляет его течение. Может казаться, что раз симптомы закончились, то человек выздоровел. Однако перенесенные заболевания могут оказать отягчающее влияние.
- Минздрав опроверг сообщения СМИ о нехватке реагентов для анализов. В понедельник СМИ сообщили, что в России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов, в том числе для коронавируса. Росздравнадзором осуществляется еженедельный мониторинг дефектуры медицинских изделий на основании информации, предоставляемой медицинскими организациями субъектов РФ, сообщили в Минздраве.
- Минпромторг рассмотрит возможность дополнения перечня товаров параллельного импорта брендами производителей тест-систем и реагентов, планирующих покинуть российский рынок. Что касается лабораторного пластика, то в связи с распространением коронавируса в 2020 году в России запущено производство необходимых для проведения лабораторных исследований пробирок «Эппендорф». Уже запущено серийное производство на «Рыбинском заводе приборостроения», «Улан-Удэнским приборостроительным объединением» реализуется проект с ориентировочным запуском производства в третьем квартале 2022 года.
Toyota приостановит работу заводов из-за сбоев в поставках комплектующих
В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 526 097 017 человек, 6 278 676 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 390 587). На второй строчке — Индия (43 140 068), на третьей — Бразилия (30 803 995), на четвертой — Франция (29 551 335), на пятой — Великобритания (22 448 854).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 002 377). За ними следуют Бразилия (665 891), Индия (524 490), Россия (370 795, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 768).
- Свыше 134 тысяч случаев заболеваний коронавирусом выявлено в КНДР за минувшие сутки. В общей сложности с конца апреля, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, в стране было выявлено у 2,94 млн человек. При этом, свыше 2,54 млн человек выздоровели, еще более 400 тысяч находятся на лечении. Работают только предприятия непрерывного цикла и те структуры, от которых зависит жизнеспособность трехмиллионного города. Тотальный локдаун объявлен в столице КНДР на фоне распространения коронавируса, работает лишь ряд жизненно важных предприятий. Введенные 10 мая ограничительные меры остаются очень жесткими, особенно в Пхеньяне, где заболеваемость в целом выше, чем в среднем по стране. Вакцинация от коронавируса на территории КНДР не проводится.
- Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что у нее выявили коронавирус. Она добавила, что испытывает легкие симптомы и намерена продолжить работать удаленно.
- Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) сообщил об обнаружении в стране двух заболевших вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса «омикрон». В качестве меры предосторожности проводится отслеживание контактов пациентов с BA.4 и BA.5.
- Ученые Университета Глазго раскрыли, что у каждого восьмого человека, госпитализированного с COVID-19 в период с мая 2020 года по март 2021 года, был диагностирован миокардит. Специалисты в течение года наблюдали за 159 пациентами, госпитализированными из-за коронавирусной инфекции. У больных брали анализы крови, проводились МРТ и компьютерная томография нескольких органов, включая сердце, почки и легкие. Госпитализированные также прошли анкетирование, в ходе которого указывали субъективную оценку своего самочувствия. Врачи собирали данные о таких исходах, как выживаемость, повторная госпитализация и направление в амбулаторные клиники.
- Иностранцы, которые проживают в Казахстане три месяца и более, должны пройти ревакцинацию, говорится в новом постановлении главного санитарного врача республики. В документе сказано о повторной ревакцинации людей из групп риска — медработников, педагогов, сотрудников силовых структур и других.
- Австралия продолжит работу с Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония), сделав ее приоритетами вопросы распространения вакцины против коронавируса в регионе, борьбу с изменением климата и активизацию усилий по переходу к экологически чистой энергетике. В ходе встречи в Токио лидеры Quad подтвердят необходимость «поддержки программ вакцинации в развивающихся странах Индо-Тихоокеанского региона и расширения усилий по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи», сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
- Toyota временно приостановит работу 10 заводов в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих в связи с нехваткой комплектующих на фоне локдауна в Шанхае. Некоторые заводы остановят работу в мае и июне. С 25 по 27 мая будут остановлены 16 линий на 10 заводах компании в Японии. Помимо этого еще четыре линии на трех заводах будут остановлены с 1 по 3 июня.
комментарии