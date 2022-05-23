В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 165 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 мая в Татарстане зарегистрировано 148 998 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 144 014 человек, в том числе 141 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 993 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане выявили 174 новых заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко