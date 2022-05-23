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В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 165 новых случаев COVID-19

11:46, 23.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 165 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 23 мая в Татарстане зарегистрировано 148 998 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 144 014 человек, в том числе 141 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 993 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане выявили 174 новых заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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