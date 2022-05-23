В Минздраве России заявили о сложностях с закупкой медицинских изделий в стране

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина заявила, что в стране наблюдаются сложности с закупкой медицинских изделий. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это связано с тем, что в некоторых случаях еще не состоялись конкурсные процедуры. Однако в настоящее время это особенности поставок в Россию ряда медицинских изделий Она также отметила, что на сегодняшний день федеральным проектом предусматривается приоритет российского производителя.

Каракулина добавила, что, по данным на 13 мая, 63 региона страны заключили контракты более чем на 2,6 тысячи единиц медоборудования, а в девяти — проходят конкурсные процедуры закупок. Но при этом ряд субъектов до сих пор, несмотря на наличие средств в регионе, не могут объявить аукционы. Она высказала мнение, что это связано только с их деятельностью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле в Росздравнадзоре заявили, что зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России. До этого правительство страны решило упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Для отдельных медизделий срок регистрации сократили с 50 до 22 рабочих дней, а для других — до пяти рабочих дней. Ожидается, что такое решение позволит избежать дефицита в стране.



Дарья Акимова