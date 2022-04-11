Зарубежные производители медизделий заявили о готовности продолжать работать в России

Зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

5 апреля правительство России решило упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Для отдельных медизделий срок регистрации сократили с 50 до 22 рабочих дней, а для других — до пяти рабочих дней. Ожидается, что такое решение позволит избежать дефицита в стране.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта в России ввели временный запрет на вывоз иностранных медицинских изделий, доставленных из присоединившихся к санкциям государств. Также правительство упростило схему закупок медизделий. Медорганизации смогут закупать больше оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов через электронный запрос котировок.



Татьяна Леухина