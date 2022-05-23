В Татарстане увеличилась плата за детский отдых в лагерях

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане увеличилась плата за детский отдых в лагерях — это связано с ростом цен на продукты питания, сообщила исполняющий обязанности председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани Светлана Миронова.



Родительский взнос в лагерях Татарстана за 18-дневную смену составит от 7 до 12,7 тысячи рублей. Миронова заявила, что, несмотря на подорожание, плата осталась практически на уровне прошлого года.

Так, сумма родительских взносов на путевки в государственные лагеря стартует от 20 тысяч рублей. Взнос за отдых в коммерческом лагере «Байтик» — от 55 тысяч рублей. За пределами Татарстана цены начинаются от 40 тысяч рублей за путевку.

Взнос от 7 до 12,7 тысячи рублей составляет от 30 до 50% от полной стоимости путевки. Остальную сумму компенсируют за счет республиканского и муниципального бюджетов. Для 969 детей в республике, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдых будет бесплатным.

Фото: Олег Тихонов

В казанских загородных оздоровительных лагерях с 1 июня стартует сезон летнего отдыха. Летом в 23 лагерях — 12 муниципальных и 11 ведомственных — отдохнут 13,5 тысячи школьников.

Как выяснило «Реальное время», в этом году в Татарстане, как и в ряде регионов России, резко взлетели цены на путевки в детские лагеря. Причем в некоторых местах — в разы. Государственная программа стимулирования внутреннего туризма, похоже, наряду с инфляцией и размещением вынужденных переселенцев стала не подмогой родителям, а одной из причин роста расходов на детский отдых. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко