Этим летом в загородных лагерях отдохнут 13,5 тысячи казанских школьников

Фото: Ринат Назметдинов

В казанских загородных оздоровительных лагерях с 1 июня стартует сезон летнего отдыха. Летом в 23 лагерях — 12 муниципальных и 11 ведомственных — отдохнут 13,5 тысячи школьников, сообщили в мэрии города.



Всего на ремонт, обеспечение безопасности и подготовку лагерей к новому сезону из муниципального бюджета направили 46,8 млн рублей.

Сейчас в лагерях завершается подготовка — отремонтированы жилые корпуса и столовые, приведены в нормативное состояние места общего пользования. На эти цели из муниципального бюджета направили 14,5 млн рублей.

Особое внимание уделялось вопросу безопасности. Каждый лагерь огорожен забором, работает круглосуточная охрана. На оплату работы частных охранных предприятий в этом году направили 19,6 млн рублей: из бюджета республики — 13,7 млн рублей, из родительской платы — 3 млн рублей, из бюджета Казани — 2,9 млн рублей.

Независимо от категории во всех лагерях оборудован контрольно-пропускной пункт, на котором будут работать 2 поста. Первый — для дежурства на входах, второй — на обходе территории. К новому сезону лагеря дооснастили камерами видеонаблюдения, установили дополнительные КПП, модернизировали пожарную сигнализацию и отремонтировали ограждения. Всего на эти цели направили 12,7 млн рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

В конце позапрошлой недели сообщалось, что капремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане выполнен на 30%.

Как выяснило «Реальное время», в этом году в Татарстане, как и в ряде регионов России, резко взлетели цены на путевки в детские лагеря. Причем в некоторых местах — в разы. Государственная программа стимулирования внутреннего туризма, похоже, наряду с инфляцией и размещением вынужденных переселенцев, стала не подмогой родителям, а одной из причин роста расходов на детский отдых. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко