ТЦ «Республика» в Казани эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Казани эвакуировали торговый центр «Республика» на улице Петербургской, 9, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Причиной эвакуации ТЦ стали сообщения о минировании.

«Реальное время» пыталось связаться с администрацией ТЦ «Мега», однако номер оказался недоступен. По общему номеру телефона торгового центра информацию о подобных сообщениях и возможной эвакуации ТЦ не предоставили.

На линии администрации ТЦ «Парк Хаус» изданию сообщили, что подозрительных сообщений зарегистрировано не было, эвакуация не проводилась, ТЦ работает в штатном режиме.

Сегодня ночью на электронную почту 58 образовательных учреждений Казани тоже пришли очередные сообщения о минировании. Электронные адреса остальных учреждений проверяются на наличие угроз. В мэрии попросили сохранять спокойствие и дождаться результатов проверок от правоохранительных органов. Они должны убедиться в безопасности в школах.

Маргарита Головатенко