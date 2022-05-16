В Казани вновь эвакуировали медицинский колледж — о причинах не сообщается

Фото: очевидцы

В Казани снова эвакуировали медицинский колледж. Об этом «Реальному времени» рассказали студенты учебного заведения.

О причинах эвакуации студентам не рассказывают. Все занятия сегодня перевели в дистанционный формат.

— Я только подхожу, как вижу, что из здания выбегают люди и говорят: «Эвакуация!», — поделился с «Реальным временем» один из студентов.

По словам студентов, они сейчас одни находятся на улице — никого из преподавателей с ними нет.

Фото: очевидцы

Предыдущий раз Казанский медицинский колледж эвакуировали 13 мая. Тогда в администрации учебного заведения отказались называть причины.

Сегодня в мэрии Казани рассказали, что в городские школы поступили ложные сообщения о минировании. Директора учебных заведений поступают в соответствии с инструкцией: выводят учеников и преподавателей на улицы и обращаются в специальные службы.

Артем Гафаров