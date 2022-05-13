В Казани эвакуировали медицинский колледж

Фото: очевидцы

В Казани эвакуировали медицинский колледж. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в приемной директора. О причинах эвакуации сообщить отказались.

По словам студентов медколледжа, им о причинах эвакуации тоже не сообщили. Администрация сказала обучающимся, что сегодня учеба будет проходить в дистанционном формате.

Два дня назад, 11 мая, 58 казанских школ получили ложные сообщения о минировании. Во всех случаях обучающихся и персонал эвакуировали, а здания проверили специальные службы. В этот же день эвакуировали Советский районный суд.

Артем Гафаров