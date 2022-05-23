Главное о коронавирусе на 23 мая: возможный рост «дельты» в России, антитела воздушно-капельным путем

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за прошедшие три дня не выявлено ни одного случая смерти из-за COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Всего на 23 мая общее количество инфицированных в республике достигло 148 998. Выздоровели за весь период 144 014 человек, в том числе 141 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 993 человека, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 24 человека.

В Татарстане за прошедшие три дня не зафиксировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего от инфекции скончались 1 993 татарстанца. На 22 мая в республике выявили 174 новых заражения коронавирусом. Отмечается, что за все время пандемии в республике COVID-19 заразились 148 833 человека. Выздоровели 143 873 человека, из них 172 — за вчерашний день.

После перенесенного COVID-19 человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой

За последние сутки в России выявили 4 158 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 117 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 297 608 человек, а выздоровевших — до 17 694 020. За сутки болезнь унесла жизни 76 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 426 человек.

На 22 мая в России от коронавируса умерли 80 человек, это минимальный показатель с конца сентября 2020 года: тогда умер 61 человек. Кроме того, на вчерашний день выявили 4710 новых заражений COVID-19. В больницы доставили 1054 пациента, что почти вполовину меньше показателей предыдущего дня, 21 мая: госпитализировали 1971 человека. Больше всего новых заболевших выявили в следующих регионах: Санкт-Петербург — 318 (68 госпитализаций); Москва — 278 (96 госпитализаций); Московская область — 245 (45 госпитализаций); Свердловская область — 172 (6 госпитализаций); Ростовская область — 156 (28 госпитализаций).

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России может вырасти доля заболеваемости дельта-штаммом, если иммунитет к нему будет ослабевать. Она отметила, что в России пока достаточная плотность иммунитета, чтобы этот штамм не появлялся. Кроме того, Попова выразила мнение, что коронавирус уже можно отнести к сезонным заболеваниям.

Фото: realnoevremya.ru

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина рассказала, что одной из наиболее важных составляющих в реабилитации после перенесенного коронавируса являются дозированные физические нагрузки на свежем воздухе. По ее словам, физические занятия способствуют вентиляции легочной ткани, что необходимо для разрешения воспалительных изменений. Пациенту необходимо сформировать правильный паттерн дыхания во время нагрузок, то есть постепенный глубокий вдох и равномерный выдох.

Инфекционист Николай Малышев сообщил, что после перенесенного коронавируса человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой, поскольку его органы могли не до конца восстановиться. По его словам, степень тяжести будет зависеть от уровня поражения органов и тканей. Он отметил, что отсутствие симптомов коронавируса лишь «отягчающее влияние», а внутреннее состояние организма останется неизвестным.

Фото: Максим Платонов

Количество койко-мест в госпиталях, развернутых для лечения коронавируса на Камчатке, сократили до 65, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что темпы вакцинации растут, а число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки составляет 10-11. В регионе продолжают действовать масочный режим, социальная дистанция и обязательная вакцинация для отдельных профессиональных групп населения.

Глава ВОЗ предупредил о преждевременности заявлений об окончании пандемии COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 525 611 004 человека, 6 277 241 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 281 329). На второй строчке — Индия (43 138 393), на третьей — Бразилия (30 791 220), на четвертой — Франция (29 580 970), на пятой — Великобритания (22 422 800).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 002 173). За ними следуют Бразилия (665 854), Индия (524 459), Россия (370 721, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 617).

В мире вторую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. Так, с 15 по 21 мая в мире зарегистрировали более 5,7 млн заражений. Это на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню конца апреля. Кроме того, смертность от инфекции также увеличилась. За семь дней умерли 24,9 тыс. человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%. Предыдущие четыре недели фиксировали менее 20 тысяч смертей из-за COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что отмена ограничений против COVID-19 во многих странах не означает, что пандемия закончилась. Он отметил, что почти в 70 странах в разных регионах заболеваемость продолжает расти. При этом количество проводимых тестов на коронавирус по всему миру уменьшается.

КНДР за сутки зарегистрировала более 167 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного умершего, всего лихорадкой заболели более 2,46 миллиона человек, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что КНДР из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда», по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун.

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В воскресенье в Пекине выявили 83 случая коронавируса и 16 бессимптомных носителей, сообщили в городской администрации. Отмечается, что это заметный рост по сравнению с показателями субботы, тогда в столице Китая было выявлено 52 новых подтвержденных локальных случаев и 9 бессимптомных. Официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что в столице сложилась «тяжелая» эпидемиологическая ситуация, и подчеркнул необходимость продолжать придерживаться удаленного формата работы в городе.

Ученые из Университета Колорадо выдвинула гипотезу о том, что антитела к SARS-CoV-2 могут передаваться воздушно-капельным путем. Они провели анализ слюны вакцинированного от COVID-19 персонала собственной лаборатории с их защитных масок. В этих образцах обнаружились секреторные иммуноглобулины к SARS-CoV-2 типов IgG и IgA. По мнению ученых, попасть на маску они могли только с выдыхаемым воздухом. На следующем этапе они изучили концентрацию антител у 34 семей с детьми. В первой группе родители обладали антителами, в другой — нет. Сами дети не получали прививки. Результат показал, что в первой группе концентрация антител в носоглотке ребенка была выше на 38%, чем у детей из второй. По мнению исследователей, передача антител воздушно-капельным путем может быть еще одним механизмом пассивной защиты людей, которые не участвовали в вакцинации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается уволить секретаря кабинета министров Саймона Кейса в попытке сохранить премьерское кресло на фоне продолжающегося скандала из-за вечеринок во время карантина. На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование о нарушениях антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 году, введенного из-за распространения коронавируса. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил.

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Китайские ученые обнаружили, что низкая концентрация определенного метаболита у пациентов с диабетом объясняет их восприимчивость к COVID-19. В ходе исследования специалисты провели поиск метаболитов, уровень которых различался у пациентов с диабетом и без него. Живые клетки выращивали в присутствии этих метаболитов, после чего их подвергали воздействию образцов вируса SARS-CoV-2. Отмечено, что метаболиты связываются с вирусом и делают слабее его способность проникать внутрь клеток. Дальнейшие исследования сузили список молекул до одной — моносахарида 1,5-ангидроглюцитол (1,5-AG). Исследователи рассказали, что в организме он фильтруется в почках и повторно всасывается в кровь, однако у людей с диабетом реабсорбция не работает и 1,5-AG выводится с мочой.

Оманские власти сняли все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, сообщило агентство ONA. При этом верховный комитет по борьбе с коронавирусом призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, прививаться, а пожилых и хронически больных — особо заботиться о своем здоровье.

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио может предоставить КНДР помощь в борьбе с коронавирусом. «У нас нет дипломатических отношений с этой страной, но это не означает, что мы должны оставлять ее в одиночестве», — сказал он. При этом Хаяси подчеркнул, что весь мир должен противостоять COVID-19 только совместными усилиями. Кроме того, министр добавил, что эпидемическая ситуация в Северной Корее требует оценки.

Власти Шанхая объявили, что с 1 июня намерены перейти на новый этап эпидемического контроля и скорректировать политику борьбы с распространением коронавируса. В новых правилах говорится, что если в каком-то жилом комплексе или офисном здании за две недели будет выявлено более 10 случаев инфицирования, то их включат в зоны повышенного риска. Если за тот же период их будет менее 10, то они получат статус зоны со средним уровнем риска. Что касается зон с профилактическим статусом, то их отнесут к низкому уровню опасности, если не будет случаев коронавируса. При этом не уточняется, смогут ли все жители таких компаундов выйти с домашнего карантина.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что суточное число заражений коронавирусом в стране снизилось до 905 случаев. По его словам, если такая статистика сохранится минимум в течение трех дней, в стране отменят последние антиковидные ограничения. Ранее власти Турции сообщили, что все антиковидные ограничения в стране могут быть отменены, когда суточное число случаев заражений будет меньше одной тысячи. В конце апреля в стране было решено оставить в силе масочный режим на общественном транспорте и в медицинских организациях. Большинство ограничений были отменены в марте.

Максим Кокунин