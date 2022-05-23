Попова не исключила роста заболеваемости дельта-штаммом в России

В России может вырасти доля заболеваемости дельта-штаммом, если иммунитет к нему будет ослабевать, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



«Это возможно», — сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. Попова отметила, что в России пока достаточная плотность иммунитета, чтобы этот штамм не появлялся.

Попова выразила мнение, что коронавирус уже можно отнести к сезонным заболеваниям.

Аналогичное мнение озвучил на днях директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Он рассказал, что коронавирус может перейти в разряд сезонных и каждый год к нему будет подбираться вакцина, как это делается с гриппом. Самое большое распространение получили только два штамма — это дельта и омикрон.

Маргарита Головатенко