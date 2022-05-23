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Попова не исключила роста заболеваемости дельта-штаммом в России

07:55, 23.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова не исключила роста заболеваемости дельта-штаммом в России
Фото: realnoevremya.ru

В России может вырасти доля заболеваемости дельта-штаммом, если иммунитет к нему будет ослабевать, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это возможно», — сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. Попова отметила, что в России пока достаточная плотность иммунитета, чтобы этот штамм не появлялся.

Попова выразила мнение, что коронавирус уже можно отнести к сезонным заболеваниям.

Аналогичное мнение озвучил на днях директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Он рассказал, что коронавирус может перейти в разряд сезонных и каждый год к нему будет подбираться вакцина, как это делается с гриппом. Самое большое распространение получили только два штамма — это дельта и омикрон.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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