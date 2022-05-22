Врач рассказала о пользе тренировок на свежем воздухе после перенесенного COVID-19

Одной из наиболее важных составляющих в реабилитации после перенесенного коронавируса являются дозированные физические нагрузки на свежем воздухе. Об этом рассказала врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина.

По ее словам, физические занятия способствуют вентиляции легочной ткани, что необходимо для разрешения воспалительных изменений. Пациенту необходимо сформировать правильный паттерн дыхания во время нагрузок, то есть постепенный глубокий вдох и равномерный выдох.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

— Наличие лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы определяют предпочтительность длительных монотонных нагрузок на свежем воздухе — ходьбы в быстром темпе, скандинавской ходьбы, — приводит слова специалиста RT.

Недавно в Роспотребнадзоре сообщили, что COVID-19 может стать сезонной инфекцией. Как рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии ведомства Василий Акимкин, сейчас в России существует собственная национальная база данных, которая насчитывает более 130 тысяч геномов инфекции.



Диана Жиленкова