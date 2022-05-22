В мире заболеваемость COVID-19 за неделю увеличилась почти вдвое

В мире вторую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. Такие данные приводит ТАСС.

С 15 по 21 мая в мире зарегистрировали более 5,7 млн заражений. Это на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню конца апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Смертность от инфекции также увеличилась. За семь дней умерли 24,9 тыс. человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%. Предыдущие четыре недели фиксировали менее 20 тысяч смертей из-за COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 174 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в республике зарегистрировано 148 833 человека. В России по состоянию на 22 мая зафиксировано 4 710 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране выявили 18 293 450 случаев.



Татьяна Леухина