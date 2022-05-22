Глава ВОЗ предупредил о преждевременности заявлений об окончании пандемии COVID-19

Отмена ограничений против COVID-19 во многих странах не означает, что пандемия закончилась. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Закончилась ли пандемия? Нет, определенно нет. Я понимаю, что это не то послание, которое вы хотели бы услышать, и это точно не то послание, которое я хотел бы доставить, — приводит «Интерфакс» его слова.

Гебрейесус отметил, что почти в 70 странах в разных регионах заболеваемость продолжает расти. При этом количество проводимых тестов на коронавирус по всему миру уменьшается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Более 70% населения привиты в 57 странах. Почти все они являются странами с высоким уровнем дохода. В прошлом году глава ВОЗ неоднократно заявлял, что к середине 2022 года все страны мира должны вакцинировать 70% населения.

Сегодня СМИ сообщили, что в мире вторую неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. С 15 по 21 мая в мире зарегистрировали более 5,7 млн заражений. Это на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню конца апреля.



По подсчетам портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане вновь снизился коллективный иммунитет к COVID-19 — до 38,6%. По состоянию на 13 мая этот показатель составлял 40,6%. Таким образом, снижение составило 2%.

Татьяна Леухина