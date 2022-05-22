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За сутки в Татарстане подтвердили 174 заражения коронавирусом

11:18, 22.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане подтвердили 174 заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 174 новых заражения коронавирусом. За все время пандемии в республике COVID-19 заразились 148 833 человека, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы еще 49 заболевших. Всего выздоровели 143 873 человека, из них 172 — за последние сутки. Всего от инфекции скончались 1 993 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на утро 22 мая читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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