За сутки в Татарстане подтвердили 174 заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 174 новых заражения коронавирусом. За все время пандемии в республике COVID-19 заразились 148 833 человека, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализированы еще 49 заболевших. Всего выздоровели 143 873 человека, из них 172 — за последние сутки. Всего от инфекции скончались 1 993 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова