Инвестиции в экономику Татарстана в первом квартале увеличились на 4,9%

Объем инвестиций в основной капитал в Татарстане по итогам первого квартала оценивается на уровне 123,1 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,9 % в сопоставимых ценах.

Шагиахметов подчеркнул, что завершение начатых инвестиционных проектов, реализация новых и улучшение инвестиционного климата в условиях санкции — важнейший фактор для устойчивого экономического развития, сохранения занятости и доходов граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рабочая группа оперативного штаба с участием отраслевых министерств и муниципальных районов ежедневно мониторит реализацию приоритетных инвестиционных проектов: муниципального уровня и включенных в республиканский инвестиционный меморандум. Всего 338 проектов. Из них около трети столкнулись с проблемами, связанными с логистикой, дальнейшим финансированием проектов и поставкой оборудования, передает пресс-служба Минэкономики РТ.



Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что в Татарстане системообразующим предприятиям одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей — по линии Мисельхоза РТ, Минпромторга РТ — 20,7 млрд рублей.

Татьяна Леухина