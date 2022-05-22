В Татарстане системообразующим предприятиям одобрили льготные кредиты почти на 40 млрд рублей

В Татарстане системообразующим предприятиям одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей — по линии Мисельхоза РТ, Минпромторга РТ — 20,7 млрд рублей. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

За неделю по ранее поданным заявкам на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и АПК выдали 3 млрд рублей. Также были поданы заявки на сумму 8,2 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На территории республики работают 330 системообразующих предприятий, в том числе 59 федерального значения — они формируют половину экономики республики, передает пресс-служба Минэкономики РТ.



В начале апреля первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин сообщал, что в текущем году в республике на господдержку субъектов МСП направят 4,5 млрд рублей.



Татьяна Леухина