На проведение Сабантуя в Нурлате потратят 2,6 млн рублей

Центр развития культуры Нурлатского района Татарстана объявил тендер на оказание услуг по организации и проведению Сабантуя в этом году. Начальная цена договора — 2,6 млн рублей.

Согласно техзаданию, мероприятие должно пройти 11 июня на территории ипподрома в Нурлате. Подрядчику необходимо предоставить сценические конструкции и трибуны, экранное и звуковое оборудование, подготовить концертную программу и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая. Подрядчика определят 1 июня.

Недавно стало известно, что на организацию Сабантуя в Казани выделили 38,4 млн рублей. Запланированы конкурсы разбивания горшков, переноски яиц и борьбы на поясах. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова