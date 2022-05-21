Лисакович извинился перед болельщиками после матча с «Уфой»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович извинился перед болельщиками после матча с «Уфой». Игрок забил первый гол с пенальти, но решающий пенальти в компенсированное время не реализовал.

— Хотелось бы извиниться перед болельщиками. На кону стояло все. Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить мяч и забить. Я этого не сделал. На стадионе была прекрасная атмосфера. Я считаю, что я виноват, — приводит его слова пресс-служба клуба.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ранее поблагодарил болельщиков клуба за поддержку после матча с «Уфой».



Сегодня казанский клуб проиграл со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в ФНЛ. Итоги матча — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина