Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков «Рубина» после матча с «Уфой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков клуба за поддержку после матча с «Уфой». Его слова приводит пресс-служба команды.

— Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые сегодня заполнили стадион. Если бы не они, я думаю, что не было бы такой сверхдраматичной концовки и такого реального шанса все изменить.

Фото: rubin-kazan.ru

Слуцкий назвал фанатскую поддержку ключевым фактором в сегодняшней игре.

Сегодня «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол у казанцев забил Виталий Лисакович. «Рубин» вылетел в ФНЛ.

Спортивная редакция «Реального времени» подвела итоги судьбоносного поединка. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина