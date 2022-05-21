Минобороны: саперы ВС России и МЧС обезвредили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов в ЛНР и ДНР

За сутки саперы Вооруженных сил и МЧС России обезвредили более полутора тысяч взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Они проверили 1 620,09 га (в том числе за сутки — 76,17 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Всего было обнаружено и обезврежено 9 255 взрывоопасных предметов, передает ТАСС.

В среду отряды разминирования ВС и МЧС России проверили на территориях Донецкой и Луганской народных республик 1 537,3 га территории и обезвредили почти четыре тысячи взрывоопасных предметов.



Сегодня утром высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе ж/д станции Малин Житомирской области Украины была уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран.



Татьяна Леухина