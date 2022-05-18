За сутки российские саперы обезвредили почти 4 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Фото: кадр видео Минобороны России

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что отряды разминирования ВС и МЧС России проверили на территориях Донецкой и Луганской народных республик 1 537,3 га территории. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, за эти сутки проведена проверка 65,6 га территорий, 7,6 км дорог, одного мост и 35 зданий, среди которых две больницы и две школы. В ходе разминирования местности и объектов саперы обнаружили и обезвредили 7 151 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 3 923.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня также в Минобороны России рассказали, что ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в Константиновке Донецкой области. Для ее реализации украинские боевики, надев форму российских военнослужащих, должны расстрелять мирных жителей на камеру. Затем, после освобождения этого города ВС России, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ широко растиражируют фото- и видеоматериалы этого преступления в западных СМИ и в интернете.



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Дарья Акимова