Главное о коронавирусе на 21 мая: приостановка выпуска еще одной вакцины, потеря иммунитета после COVID-19

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Уровень коллективного иммунитета в Татарстане продолжает падать

За последние сутки в Татарстане выявлено 175 случаев заражения коронавирусом. Всего на 21 мая общее количество инфицированных в республике достигло 148 659. Выздоровели за весь период 143 701 человек, в том числе 89 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 993 человека, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 56 человек.

За последнюю неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане снизился до 38,6%. Об этом свидетельствуют данные портала «стопкоронавирус.рф». По состоянию на 13 мая этот показатель составлял 40,6%. Таким образом, снижение составило 2%.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», в республике от коронавируса привился 2 504 521 человек. Полный курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, завершили 2 440 285 татарстанцев.

Медведев: эпидемиологическая обстановка улучшилась, но пандемия не закончилась

За последние сутки в России выявили 5 034 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 288 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 288 740 человек, а выздоровевших — до 17 683 089. За сутки болезнь унесла жизни 102 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 270 человек.

Российское правительство утвердило перечень стран, в отношении которых сняты временные ограничения на транспортное сообщение, введенные из-за коронавируса. Всего в списке оказались девять государств. Среди них — Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась за последние месяцы, но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано. По его словам, речь идет не только о ситуации в России. Существуют также внешние факторы, такие как эпидемическая обстановка в Китае и Северной Корее, где фиксируются сильные вспышки болезни, подчеркнул он.

В России остановили производство вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Причиной стало отсутствие заявок на данные препараты от регионов страны, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, заявки поступают только на «Спутник V». Как он отметил, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости ревакцинации от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации постепенно угасает, поэтому необходимо пройти ревакцинацию спустя шесть месяцев. «Хочу отметить, что основная часть тех, кто переболел, перенесли болезнь уже больше четырех месяцев назад, а кто-то больше 8 месяцев назад», — сказала она. Напомним, в России сейчас зарегистрировано 8 вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак», «Конвасэл», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет и назальная вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи.

Врач-педиатр Сергей Токарев рассказал, что россияне могут столкнуться с потерей иммунитета после перенесенного коронавируса. По его словам, COVID-19 воздействует на иммунную систему, поэтому ее состояние после болезни необходимо проверить у врача. Он допустил развитие иммунодефицита или гиперергической реакции после коронавируса. Кроме того, врач добавил, что о сбое иммунитета после коронавируса свидетельствуют поднимающаяся до 37,5 градуса температура, утомляемость, сонливость и слабость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле продолжают действовать меры повышенной эпидемиологической безопасности, а также сохраняется масочный режим для посетителей. Отвечая на уточняющий вопрос, пресс-секретарь отметил, что состояние здоровья у работников Кремля нормальное. «Как и во всей стране, [у нас] сейчас заболеваемость по линии ковида существенно снизилась», — добавил он.

Фото: kremlin.ru

Врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что вакцинация в городе от COVID-19 удалась, необходимые нормы достигнуты. Она подчеркнула, что граждане должны думать об этом. Также Лысенко добавила, что нужно рассказывать о вакцинации молодым людям на разных этапах развития, чтобы менять их восприятие этой темы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что улучшение эпидемиологической ситуации позволило медучреждениям региона уменьшить до 353 количество коек в ковид-госпиталях. Таким образом, за три недели коечный фонд снижен более чем на треть. Владимиров отметил, что динамика распространения коронавируса долгое время находится в крае на минимальных значениях. В медучреждениях Ставрополья есть все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Врачи-инфекционисты призвали жителей Удмуртии срочно ревакцинироваться от коронавируса. По мнению медиков, вероятность прихода еще одной «волны» остается высокой. Подъем заболеваемости может начаться в середине лета, заявили в региональном Минздраве. По данным ведомства, сегодня в Удмуртии хотя бы одним компонентом вакцины привиты 697,6 тысяч человек. Повторную прививку сделали только 153 тысячи.

Власти Великобритании понизили уровень угрозы от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 526 901 229 человек, 6 288 044 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 237 592). На второй строчке — Индия (43 134 145), на третьей — Бразилия (30 762 413), на четвертой — Франция (29 541 498), на пятой — Великобритания (24 366 034).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 002 020). За ними следуют Бразилия (665 722), Индия (524 348), Россия (370 542, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 617).

Власти США готовы помочь Северной Корее с проблемой распространения коронавируса в республике. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена. По словам чиновника, КНДР из-за распространения заболевания в стране столкнулась с «довольно серьезной ситуацией». Источник также сообщил, что Байден, который в данный момент находится с визитом в Южной Корее, на переговорах с ее лидером Юн Сок Ёлем 21 мая планирует обсудить «угрозу безопасности», исходящую от КНДР.

В Северной Корее за сутки выявлено более 219 тысяч заболевших с симптомами лихорадки, один человек умер. Общее число заболевших в республике достигло 2,46 млн человек, следует из отчетности на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Умерли в общей сложности 66 заразившихся. Свыше 692 тысяч человек находятся на лечении. Напомним, о первых случаях заражения COVID-19 власти КНДР официально объявили в конце апреля.

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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что по меньшей мере 20 стран все еще не отменили введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на прием просителей убежища. УВКБ считает, что подобные препятствия для просителей убежища должны быть повсеместно отменены. «Я призываю государства, которые продолжают сохранять эти ограничения, отменить их, чтобы люди имели возможность искать безопасность и защиту, — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он подчеркнул, что эти ограничения «отрицают фундаментальное право людей на поиск убежища».

Чилийский остров Пасхи, расположенный в Тихом океане, с 1 августа постепенно начнет принимать туристов после более чем двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Об этом сообщило в пятницу правительство республики. Напомним, власти Чили закрыли въезд на остров Пасхи в марте 2020 года из-за пандемии еще до выявления там случаев заражения коронавирусом. К настоящему моменту на острове, население которого составляет около 10 тыс. человек, было подтверждено 39 случаев инфицирования и ни одной смерти заболевшего.

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С сегодняшнего дня при въезде в Израиль отменяется обязательное прохождение ПЦР-теста на коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильского Минздрава. В министерстве также сообщили, что «обязательство носить маски на прибывающих и отбывающих из Израиля рейсах будет отменено 23 мая в полночь с воскресенья на понедельник по израильскому времени».

Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от коронавируса, с четвертого уровня до третьего (всего их пять). О таком решении объявили главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Вместе с этим они предупреждают о возможности роста числа инфицированных за счет распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности BA.4, BA.5 и BA2.12.1. «Однако маловероятно, что в ближайшем будущем это приведет к значительной нагрузке, вызванной COVID», — отмечается в заявлении.

Максим Кокунин