Медведев заявил об улучшении эпидемиологической ситуации в стране

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась за последние месяцы, но говорить об окончании пандемии коронавируса пока рано. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, речь идет не только о ситуации в России. Существуют также внешние факторы, такие как эпидемическая обстановка в Китае и Северной Корее, где фиксируются сильные вспышки болезни, подчеркнул он.

Фото: Максим Платонов

20 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что коронавирус может перейти в разряд сезонных и каждый год к нему будет подбираться вакцина, как это делается с гриппом. По его словам, в настоящее время у России существует собственная национальная база данных, которая насчитывает более 130 тысяч геномов COVID-19. Он также отметил, что лишь один омикрон-штамм насчитывает более 45 мутаций.

Максим Кокунин