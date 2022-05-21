В России остановили производство вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

Фото: Максим Платонов

В России остановили производство вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Причиной стало отсутствие заявок на данные препараты от регионов страны, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, заявки поступают только на «Спутник V». Как отметил Горелов, специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости ревакцинации от COVID-19, передает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов

— Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что, на самом деле, у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета, — пояснил специалист.

В марте этого года Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл». Как рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, препарат обеспечивает практически одинаковую защиту в отношении всех штаммов COVID-19.

Диана Жиленкова