Россия утвердила перечень стран, с которых сняты ограничения на транспортное сообщение из-за COVID-19

Российское правительство утвердило перечень стран, в отношении которых сняты временные ограничения на транспортное сообщение, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в списке оказались девять стран. Среди них — Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовой информации сегодня. Отмечается, что документ утвержден в соответствии с указом президента страны от 15 июня 2021 года о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в России. В частности, согласно тому указу, приостановилось течение сроков действия разрешений на временное проживание и вида на жительство в стране для иностранцев. При этом отмечалось, что оно приостанавливается на период до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с другими странами.

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В начале апреля Россия возобновила авиасообщение с 52 странами, приостановленное из-за пандемии коронавируса. В список вошли Аргентина, Афганистан, Алжир, Индия, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербия, Сирия, Таиланд, Эфиопия, ЮАР и другие государства.

Дарья Акимова