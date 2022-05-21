В Татарстане снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане снизился до 38,6%. Об этом свидетельствуют данные портала «стопкоронавирус.рф».

По состоянию на 13 мая этот показатель составлял 40,6%. Таким образом, снижение составило 2%.

Фото: Максим Платонов

По данным портала «стопкоронавирус.рф», в республике от коронавируса привился 2 504 521 человек. Полный курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, завершили 2 440 285 татарстанцев.

За последние сутки в Татарстане выявили 176 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 148 484 жителя республики. Всего выздоровели 143 612 человек.

Диана Жиленкова