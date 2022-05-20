Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Михаила Ходорковского* и Гарри Каспарова*

Министерство юстиции России включило российского бизнесмена, бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского* и шахматиста, политика Гарри Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

В реестре указывается, что они осуществляли политическую деятельность и получали иностранное финансирование. Ходорковский* — с Украины, Каспаров* — с Украины и из США. Всего в этом списке Минюста находятся семь человек.

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6 мая в список физлиц-иноагентов попал рэпер Алишер Моргенштерн*. В этот же день Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех человек: Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина. Это уже второе подобное решение. Неделей ранее ведомство вынесло из списка Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину.



*Физлица, выполняющие функцию иностранных агентов

Дарья Акимова