Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна*

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Министерство юстиции России включило в список физлиц-иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Помимо этого, в реестр СМИ-иноагентов добавили еще семь человек: Владимира Милова**, Бориса Кагарлицкого**, Леонида Гозмана**, Любовь Соболь**, Михаила Климарева**, Наталью Баранову** и Дениса Константинова**.

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Также в реестр СМИ-иноагентов попало ООО «Апология»**

Также сегодня Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов еще четырех человек: Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина. Это уже второе подобное решение, неделей ранее ведомство вынесло из списка Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину.

*Физлица, выполняющие функцию иностранных агентов.

**СМИ, выполняющие функции иностранного агента.

Диана Жиленкова