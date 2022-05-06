Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов еще четырех человек

Из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены еще четыре человека. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции России.

По данным ведомства, из списка вынесены Владимир Жилкин, Александр Лютов, Александр Грезев и Илья Пигалкин.

Фото: minjust.gov.ru

— Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти, — говорится в заявлении Минюста.

Ведомство исключает нескольких человек из реестра СМИ-иноагентов уже во второй раз. Впервые это произошло неделю назад — тогда из списка вынесли общественного деятеля Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину.

Диана Жиленкова