Минюст России впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
Впервые из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, исключили двух человек: общественного деятеля Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.
— Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти, — говорится в заявлении ведомства.
В этом месяце ведомство внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*. Также в список попали журналисты Карен Шаинян* и Кирилл Кругликов*, общественный деятель Роман Доброхотов*, художник-карикатурист Сергей Елкин* и другие.
*СМИ, выполняющие функции иностранного агента
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым