Минюст России впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Впервые из реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, исключили двух человек: общественного деятеля Аркадия Любарева и правозащитницу Людмилу Кузьмину. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

— Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти, — говорится в заявлении ведомства.

Фото: minjust.gov.ru

В этом месяце ведомство внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*. Также в список попали журналисты Карен Шаинян* и Кирилл Кругликов*, общественный деятель Роман Доброхотов*, художник-карикатурист Сергей Елкин* и другие.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента

Диана Жиленкова