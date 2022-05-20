В Казани выставили на продажу трубочку для напитков из «Макдоналдс» за один миллион рублей

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В Казани выставлена на продажу трубочка для напитков из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» за один миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

Автор объявления отмечает у нее идеально опечатанные швы и уверяет, что трубочка придаст уют и комфорт дому покупателя. Продавец указывает, что берег ее как мог, а также, что ее желательно поставить в рамочку.

Отмечается, что трубочку готовы обменять на новый генератор ВАЗ 2115.

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В начале сеть «Макдоналдс» объявила, что приостанавливает свою работу в России. Однако рестораны в Казани продолжили принимать клиентов.

16 мая стало известно, что «Макдоналдс» заявил об уходе с российского рынка. Однако «Реальному времени» сообщили сотрудники сети, что казанские рестораны «Макдоналдс» продолжат работу. Все заведения «Макдоналдс» работают по франшизе и принадлежат российским предпринимателям, поэтому решения американской компании на них прямо не влияют.

Дарья Акимова