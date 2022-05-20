Минобороны России: военные угрозы у западных границ страны нарастают

Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он напомнил, что заявки на вступление в НАТО подали ближайшие соседи — Финляндия и Швеция. Минобороны принимает меры адекватного противодействия.

Фото: wikipedia.org

До конца года в Западном военном округе сформируют 12 воинских частей и подразделений, передает «РИА Новости» его слова.

На этой неделе замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у государства нет проблем с Финляндией и Швецией. По его словам, вступление этих стран в альянс не создает непосредственной угрозы.

Татьяна Леухина