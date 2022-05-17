В МИД заявили, что Россия примет компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Россия будет принимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. От них никто не выиграет, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

— Если бы мы реагировали по-другому [на возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО], то было бы: «Смотрите, как русские истерически реагируют, значит, их это решение задело», — приводит его слова ТАСС.

Фото: wikipedia.org

По мнению Рябкова, вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может быть очень быстрым. Россия на протяжении многих лет, как отметил замминистра, наблюдала «практически полную смычку» этих стран с западной группой.

Вчера правительство Швеции приняло официальное решение о подаче страной заявки на членство в НАТО. В тот же день президент России Владимир Путин сообщил, что у государства нет проблем с Финляндией и Швецией. По его словам, вступление этих государств в альянс не создает непосредственной угрозы.

Напомним, днем ранее официальное решение о вступлении в НАТО приняла и Финляндия. По словам главы МИД республики Пекка Хаависто, соответствующая заявка может быть подана уже в среду, 18 мая.

Тем временем Турция не планирует соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна не поддерживает принятие в альянс тех государств, которые ввели против нее санкции.

Диана Жиленкова