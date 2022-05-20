Правила парковки у воды, сбор мусора, шашлыки — как отдохнуть на природе без ущерба и наказания

Фото: Олег Тихонов (архив)

Штраф за парковку в водоохранной зоне

С приближением летнего сезона любители провести отдых на свежем воздухе начинают активные поиски подходящего места. Особенно привлекательными кажутся территории вблизи водоемов, где можно не только устроить пикник, но и порыбачить или искупаться.

Однако отдых возле реки или озера может обернуться административным штрафом, предупреждает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. В ведомстве рассказали «Реальному времени», как провести время на природе без финансовых потерь и ущерба окружающей среде.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Например, татарстанцам необходимо помнить, что автомобили нельзя парковать в водоохранной зоне. В зависимости от типа водоема, река это или озеро, такая полоса может занимать от 50 до 500 метров. Ограничения регламентированы статьей 65 Водного кодекса России.

Парковка в водоохранной зоне может обернуться штрафом для физлиц в размере 3—4,5 тысячи рублей (ч.1 ст.8.42 КоАП). Его могут назначить даже в том случае, если водитель только проехал по территории водоохранной зоны. Для должностных лиц штраф составит от 8 до 12 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 400 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, — говорится в ст.65 ВК России.

Где нельзя рыбачить и собирать грибы?



Как рассказали в Минэкологии Татарстана, для водных объектов общего пользования устанавливается береговая полоса. Ею вправе воспользоваться каждый гражданин. На территории такой полосы можно не только отдыхать, но и рыбачить и причаливать плавучие средства. Исключение — въезд и парковка машин.



Гораздо более строгие ограничения ждут тех, кто планирует провести время вблизи водоемов на особо охраняемых природных территориях. Это, к примеру, Раифский и Сараловский участки Волжско-Камского заповедника, а также Национальный парк «Нижняя Кама».

Фото: vkgz.ru

Так, на особо охраняемых природных территориях запрещается:

ловить рыбу;

вырубать лес и кустарники по берегам водоемов;



организовывать места отдыха населения, парковать мото- и автотранспорт;

обустраивать лагеря для туристов;

собирать цветы, грибы, ягоды и другие плоды.

Фото: Максим Платонов (архив)

В то же время, как отмечают в Минэкологии Татарстана, в пределах Волжско-Камского заповедника допускается любительское рыболовство, сбор грибов и ягод для тех, кто проживает на территории охранной зоны на постоянной основе.

«Не оставить следа»

Любое действие человека, совершенное на природе, в любом случае будет влиять на окружающую среду. Даже один сорванный цветок или выброшенная банановая кожура могут нарушить естественный баланс. Со временем такие незначительные поступки могут обернуться серьезными изменениями для природы.

— Если вы решили отправиться в поход или устроить пикник, стоит следовать концепции «Не оставить следа», которая включает принципы, направленные на сохранение природы такой, какая она была до вашего прихода, — рассказали «Реальному времени» в Минэкологии республики.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Например, в ведомстве рекомендуют брать с собой на отдых мешки для мусора, а также ходить по специальным тропам, чтобы не вредить растениям. Отдыхать или устанавливать палатки следует на тех местах, где наименьший риск разрушения почвенного покрова, поскольку восстановление хрупкой экосистемы может занимать годы и даже столетия.

— Помните, что это такой же дом живых существ, как и ваш, — говорят в Минэкологии. В ведомстве напомнили, что часто причиной лесных пожаров являются костры. Их рекомендуют разводить в специальной яме или на толстой подкладке в виде песка. Место костра следует обложить камнями. Перед уходом или сном его необходимо потушить водой и убедиться, что все угли остыли.

Фото: pixabay.com

По данным Минэкологии Татарстана, в 2021 году по данной статье выявили 26 нарушений природоохранного законодательства. В этом году на данный момент зафиксировано уже пять таких нарушений.

В этом году без шашлыков

Напомним, в Татарстане с 25 апреля по 15 мая действовал особый противопожарный режим. В этот период было запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить пищу на мангалах, за исключением заведений общепита, а также использовать пиротехнику.

В прошлом месяце глава ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин сообщил, что в этом году жителям республики придется отказаться от приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе. По его словам, 2021-й оказался напряженным в плане борьбы с природными пожарами.

Фото: Максим Платонов (архив)

— В результате возгорания сухой травы в прошлом году мы допустили даже гибель людей. Такого никогда не было, — заявил тогда Хабибуллин на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Татарстана.

Диана Жиленкова