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В Татарстане с 25 апреля установят особый противопожарный режим

14:05, 07.04.2022
В Татарстане с 25 апреля установят особый противопожарный режим
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 16 апреля по 15 мая ввели особый противопожарный режим. Соответствующие постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В период действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить пищу на мангалах (это не касается заведений общепита — прим. ред.). Также нельзя использовать пиротехнику.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом году особый противопожарный режим был введен с 26 апреля.

ОбществоВласть Татарстан

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