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К 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России составит 57,4 тысячи рублей

16:57, 19.05.2022
К 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России составит 57,4 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru

К 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России составит 57,4 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда страны.

Кроме того, максимальная сумма пособия по беременности и родам к этому сроку вырастет до 660,9 тысячи рублей.

Новые ежемесячные социальные пособия в России для семей с детьми от 8 до 17 лет начали выплачивать с 1 мая. В Татарстане их направят 79 380 детям. Подробная инструкция по их получению — в материале «Реального времени».

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Дарья Акимова
ОбществоВласть

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