К 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России составит 57,4 тысячи рублей

К 2025 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком в России составит 57,4 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда страны.

Кроме того, максимальная сумма пособия по беременности и родам к этому сроку вырастет до 660,9 тысячи рублей.

Новые ежемесячные социальные пособия в России для семей с детьми от 8 до 17 лет начали выплачивать с 1 мая. В Татарстане их направят 79 380 детям. Подробная инструкция по их получению — в материале «Реального времени».

Новость дополняется

Дарья Акимова