Новое пособие на детей: инструкция по применению

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Почта Банк»

С 1 мая, согласно указу президента, стартуют новые ежемесячные социальные выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет. Их получат более 5 млн человек по всей стране. Разбираемся, кому они положены, как их оформить и как получить максимум выгоды.

Кто может претендовать на выплату?

Ваша семья может рассчитывать на ежемесячное пособие, если:

в семье есть дети от 8 до 17 лет, выплата при этом положена на каждого ребенка;

размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе на душу населения, установленную на дату обращения.

Также важно, чтобы у ребенка и его родителя (опекуна), который подает заявление, было российское гражданство и они постоянно проживали на территории России.

Сколько денег можно получить?

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума для детей на дату обращения. Например, в Татарстане в 2022 году это 10 433 рубля, значит, пособие будет 5 216,5 рубля.

Как получить еще больше выгоды?

Пособие будет ежемесячно начисляться на счет в банке, реквизиты которого вы укажете в заявлении. Выбирая банк, обратите внимание, какие льготы и дополнительные преимущества он предлагает семьям, получающим пособия. Например, АО «Почта Банк» в качестве меры поддержки семей с детьми дает специальные условия для тех, кто получит «детские выплаты» на карту банка:

кешбэк до 4% за покупки в магазинах «Магнит»;

круглосуточные бесплатные консультации по юридическим, социальным, психологическим и медицинским вопросам на «Линии заботы»;

до 18% годовых на остаток денежных средств на сберсчете;

оплата ЖКУ и других услуг без комиссии в мобильном приложении банка.

А еще у банка огромная сеть отделений по всей стране, даже в поселках. И наличные с карты можно снимать не только в банкоматах, но и в специальных терминалах в любом почтовом отделении — бесплатно и «до копеечки».

Чтобы получить все эти привилегии, не нужно ничего специально делать — льготный тариф подключится автоматически при поступлении социальной выплаты на счет в банке.

Как и когда оформить выплату?

Прием заявлений о назначении пособия стартует с 1 мая. При этом пособия будут выплачиваться уже с 1 апреля 2022 года, то есть при подаче заявления в мае, вы получите первую выплату сразу за 2 месяца — апрель и май.

Подать заявление можно через единый портал госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись), в МФЦ, Пенсионном фонде или прямо в мобильном приложении Почта Банк Онлайн. Там можно в одно касание «передать» реквизиты счета, открытого в Почта Банке, для начисления пособия. Кстати, подтвердить «учетку» на госуслугах тоже можно в Почта Банке.

