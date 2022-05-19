В Татарстане сократились сроки оформления недвижимости

В мае этого года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым сокращаются сроки кадастрового учета и регистрации прав отдельных объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Росреестра по Татарстану.

Теперь в сокращенные сроки можно оформить всю «бытовую недвижимость»: индивидуальный жилой дом, садовый дом, хозяйственные постройки, гараж, а также земельные участки, на которых они расположены.

Речь идет о земельных участках, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства и строительства гаража. Сроки рассмотрения документов, поданных через МФЦ, сократились:

при кадастровом учете бытовой недвижимости — с 7 до 5 дней;

при регистрации прав на объекты бытовой недвижимости — с 9 до 5 дней;

при одновременной процедуре — с 12 до 5 дней.

По словам руководителя Управления Росреестра по республике Азата Зяббарова, такое решение является частью антикризисных мер, разработанных ведомством совместно с Минстроем России. Он также добавил, что в Татарстане сроки оформления недвижимости сокращались еще до изменения в законе. Например, при обращении в электронном виде срок кадастрового учета и регистрации прав составляет всего один-три дня, отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Татарстане за 10 месяцев из почти 900 тысяч обращений по вопросам оформления прав собственности на недвижимость 220 тысяч подали в режиме онлайн. Это на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также жители республики стали чаще регистрировать ипотеку электронно. В этом году в Росреестр РТ поступило почти 16 тысяч таких обращений. Программой «Ипотека за 24 часа», которую запустили в сентябре, воспользовались более 5 тысяч жителей.

До этого, в сентябре, Управление Росреестра по Татарстану объявило о тотальном исключении «бумаги» из своего реестра, одновременно начав пилотно-тестовую реализацию сразу нескольких цифровых проектов: от возможности выбрать и зарегистрировать право на земельный участок онлайн до 24-часовой «электронной ипотеки» и формирования масштабной базы с землей для жилищного строительства.



Максим Кокунин