Росреестр в Татарстане уходит в полный онлайн

Управление Росреестра по Татарстану объявило о тотальном исключении «бумаги» из своего реестра, одновременно начав пилотно-тестовую реализацию сразу нескольких цифровых проектов: от возможности выбрать и зарегистрировать право на земельный участок онлайн до 24-часовой «электронной ипотеки» и формирования масштабной базы с землей для жилищного строительства, рассказали представители ведомства на пресс-конференции. С 2021-го же года ведомство начало настоящую войну с собственными онлайн-двойниками, сайтами, продающими якобы сведения из ЕГРН. О том, зачем это все нужно Росреестру, как это должно помочь простым татарстанцам, нюансах «гаражной амнистии» и грозящих изменениях для границ населенных пунктов, из которых «выкинут» часть «не своих» участков, — в материале «Реального времени».

«Консервативных» граждан становится все меньше»: татарстанцы все больше уходят в «цифру»

Как рассказала замруководителя Управления Росреестра РТ Лилия Бурганова, с 28 октября этого года вести реестровые дела будут исключительно в электронном виде, что позволит самому ведомству реализовать проект «Стоп-бумага», направленный на минимизацию хранения документов в бумажном виде и создание электронного архива. Новый закон решит судьбу накопленных документов и изменит порядок их приема. Росреестр теперь будет обрабатывать все документы, отправленные ему через МФЦ или почту, переводить их в электронный вид, а затем передавать эти же документы… обратно заявителям.

— Росреестр у себя бумажных носителей больше не оставляет. Согласно статистике, у нас хранится около 4 млн реестровых дел. В среднем за месяц в архив поступает около 30 тыс. дел. Но сегодня мы уже около 3 млн дел перевели в электронный вид, а это 70% от общего числа, — рассказала Лилия Бурганова.

Как рассказала Лилия Бурганова, с 28 октября этого года вести реестровые дела будут исключительно в электронном виде. Фото: rosreestr.tatarstan.ru

По ее словам, «консервативных» граждан становится меньше.

— Выбор у наших граждан есть. Документы мы принимаем и бумажные через МФЦ, и в электронном виде. Если сравнивать с прошлым годом… Мы видим, что электронная регистрация уже даже не с каждым годом, а с каждым месяцем становится все популярнее, — отметила Бурганова.

Далеко не любые гаражи подпадут под гаражную амнистию

Также с 28 октября объявляется так называемая гаражная амнистия и отменяются требования к максимальным размерам машино-мест — ранее они не могли превышать 6,2 на 3,6 метра. По статистике, к слову, спрос на машино-места только за 8 месяцев 2021 года вырос в четыре раза: с 1,2 тысячи до 5 тысяч. Купленные машины, очевидно, надо где-то оставлять, в том числе на ночь. У многих автомобили стоят в гаражах, построенных зачастую еще в советские времена тогдашними «гаражными кооперативами». Именно поэтому, по словам Эндже Мухаметгалиевой, начальника отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Росреестра по РТ, новый закон был ожидаем многими гражданами, которые по разным причинам не могли до сих пор оформить право собственности на гараж или (чаще всего) на участок под гаражом.

«Амнистия» поможет тем, у кого не оформлен участок, потому что, например, ликвидирован ГСК либо сам он построен без документов. Или же когда правообладатель умер, не успев оформить право на гараж. Правда, есть несколько аспектов: далеко не любые гаражи подпадают под гаражную амнистию. Гараж должен быть «капитальным» и возведен до 2004 года, не располагаться в зоне паркинга и не быть самовольной постройкой (такие гаражи зачастую сносят муниципальные власти по решению суда, даже не уведомляя их владельцев, — прим. ред.).

— Нужно понимать, что закон об амнистии не говорит о том, что вам вообще без документов оформят право собственности на гаражный участок — документы должны быть! — отмечает Мухаметгалиева. Их целый ряд — от документа о распределении гаражей между членами ГСК с ФИО владельца до квитанций об оплате электричества.

Далеко не любые гаражи подпадают под гаражную амнистию. Фото: mstrok.ru

В Росреестре начали войну с собственными онлайн-двойниками, «сливающими» базу ЕГРН за деньги

Для того чтобы воспользоваться гаражной амнистией, в Росреестр идти не надо. Отправляться с документами нужно в районные администрации Казани или же районные палаты земельно-имущественных отношений — так как именно органы местного самоуправления наделены правом предоставлять земельные участки в собственность. Сделать это можно бесплатно — до 1 сентября 2026 года. Автовладелец получит документ на право собственности и выписки из ЕГРН, куда внесут его участок в Росреестре.

К слову, надо отметить, что в этом же году, с 30 апреля, в России ввели запрет на перепродажу сведений из ЕГРН — он касается борьбы с продажей зачастую неофициальных и недостоверных сведений, якобы из ЕГРН, через «сайты-двойники» в интернете, которые маскируются под сайт, например, татарстанского Росреестра. Причем нередко такую информацию покупатель мог бы получить и бесплатно. Само же ведомство позволяет запрашивать официальные сведения через официальные сайты отделений в регионах, онлайн-сервис Кадастровой палаты или же, наконец, на портале госуслуг, где уже с 2021 года можно получать выпуски о переходе прав на объект недвижимости.

«Вас тут не стояло»: из границ населенных пунктов выкинут «меньшевиков»

Третья ключевая «новелла» — изменения в реестре границ, за которые отвечает Росреестр, а это, между прочим, границы населенных пунктов, охранных зон, объектов культурного наследия и проч. С 20 апреля 2021 года появилась возможность внесения границ населенных пунктов в тот же ЕГРН таким образом, чтобы исключать из границ населенного пункта (например, Казани) земельные участки, которые большей частью — более 75% — находятся вне его границ.

— Это поможет активнее наполнять реестр сведениями о границах населенного пункта, увеличит инвестиционную привлекательность городов, снизив число хозяйствующих споров, и поможет в создании электронного ресурса «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» (ЕИР запущен в тестовом режиме с начала года в четырех регионах, включая Татарстан, — прим. ред.), — рассказали представители Росреестра.

Третья ключевая «новелла» — изменения в реестре границ, за которые отвечает Росреестр. Источник: rosreestr.ru

По словам Лилии Бургановой, ЕИР должен стать универсальной системой Росреестра, которая будет содержать разные сведения, где можно получить исчерпывающую информацию об определенной территории. В рамках того же ЕИР в Татарстане до конца 2021 года должен появиться сервис «Земля просто», в котором граждане смогут выбрать, сформировать и сразу зарегистрировать право на земельный участок. И сервис «Земля для стройки», который начнет проводить анализ территории страны (пока Татарстана), в котором будут выявляться участки для жилищного строительства.

Помимо ЕИР, проводя цифровизацию своих реестров, татарстанское ведомство с 1 сентября запустило проект «Электронная регистрация ипотеки за 24 часа», сократив срок регистрации ипотеки до одного рабочего дня (ранее он составлял 5—7 дней). Тем временем за 2021 год в электронном виде поступило более 12 тысяч ипотечных заявлений, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом, а в сентябре с запуском проекта число заявлений выросло почти на 50%. Сервис, довольно заявила замруководителя Росреестра РТ Лилия Бурганова, действительно пользуется большим спросом.

Сергей Афанасьев