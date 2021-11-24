Жители Татарстана начали чаще оформлять сделки с недвижимостью в электронном виде

В Татарстане за 10 месяцев из почти 900 тысяч обращений по вопросам оформления прав собственности на недвижимость 220 тысяч подали в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Это на 50 тысяч больше чем за аналогичный период 2020 года. Также жители республики стали чаще регистрировать ипотеку электронно. В этом году в Росреестр РТ поступило почти 16 тысяч таких обращений. Программой «Ипотека за 24 часа», которую запустили в сентябре, воспользовались более 5 тысяч жителей.

На прошлой неделе в Росреестре Татарстана сообщили, что жители республики стали чаще покупать недвижимость за прошедшие 10 месяцев текущего года.



Татьяна Леухина