Экологи не обнаружили пены в казанском озере Средний Кабан после повторного выезда

Экологи не обнаружили пены в дренажной канаве озера Средний Кабан в Приволжском районе Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

Поводом для выезда специалистов послужили жалобы местных жителей. Сообщения о наличии пены появились в том числе в социальных сетях.

— Какую гадость сбрасывают в озеро Средний Кабан! Как валила месяц назад с трубы у Танкового кольца пена, так и валит. Ее даже больше стало! — говорится в одной из жалоб.

Фото: eco.tatarstan.ru (архив)

Как напомнили в Минэкологии республики, сотрудники ведомства выезжали в Приволжский район еще в конце апреля. Тогда пена в дренажной канаве озера действительно была. Выяснилось, что балансодержателем ливневых и канализационных сетей является МУП «Городское благоустройство».



— В связи с этим вся информация, в том числе результаты анализов отобранных проб, а также обращения граждан направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, — пояснили в ведомстве.

В апреле жители столицы Татарстана также жаловались на появление пены у берега Казанки. Специалисты Минэкологии отобрали пробы снега, чтобы определить класс опасности и загрязняющие вещества.



Диана Жиленкова