В Казани установили балансодержателя сетей, откуда сливали пену в дренажную канаву озера Кабан
Сотрудники Минэкологии Татарстана установили источник сброса пены в дренажную канаву озера Кабан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Балансодержатель сетей — МУП «Городское благоустройство». Оно подлежит федеральному государственному экологическому надзору.
Всю информацию и обращения перенаправят в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Местные жители пожаловались на пену в дренажной канаве в конце апреля. Экологи выезжали на место для отбора пробы сточной воды для анализа.
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