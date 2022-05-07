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В Казани установили балансодержателя сетей, откуда сливали пену в дренажную канаву озера Кабан

16:20, 07.05.2022
В Казани установили балансодержателя сетей, откуда сливали пену в дренажную канаву озера Кабан
Фото: eco.tatarstan.ru

Сотрудники Минэкологии Татарстана установили источник сброса пены в дренажную канаву озера Кабан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Балансодержатель сетей — МУП «Городское благоустройство». Оно подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

Фото: eco.tatarstan.ru

Всю информацию и обращения перенаправят в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Местные жители пожаловались на пену в дренажной канаве в конце апреля. Экологи выезжали на место для отбора пробы сточной воды для анализа.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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