Жители столицы Татарстана пожаловались на появление пены на берегу Казанки — экологи проводят проверку

Жители столицы Татарстана пожаловались на появление пены непонятной окраски на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе города. На место выехали специалисты, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

Сотрудники ведомства отобрали пробы загрязненного снега на определение класса опасности и загрязняющих веществ. Также для проведения химического анализа отобраны пробы воды и почвы.

Фото: realnoevremya.ru

Для определения причин загрязнения инспекторы Минэкологии проведут выездные обследования организованных источников сброса сточных вод промышленных предприятий.

Недавно в ведомство поступило сообщение о сбросе загрязненной воды в Казанку рядом с Кремлевской набережной по улицам Толстого и Подлужной. Минэкологии решило направить запрос в Комитет внешнего благоустройства города о предоставлении сведений о балансодержателе трубы.

В I квартале текущего года в Татарстане зафиксировали 494 нарушения природоохранного законодательства. Общая сумма назначенных административных штрафов составила 11,4 млн рублей. По одному из материалов возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве.

Диана Жиленкова